“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ”. Представитель РФ пытался прервать выступления по Крыму – журналист

27.05.2020, 18:18, Новости дня

В ходе заседания ОБСЕ в Вене представитель РФ попытался прервать выступления, касающиеся оккупированного Россией Крыма. Об этом 27 мая в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

“Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях”, – отметил журналист.

an unprecedented move in OSCE in Vienna: the representative from #Russia is trying to prevent & interrupt speeches they don’t like from #Ukraine & another expert on the security situation in the Black Sea & Azov Sea. #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 27, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.