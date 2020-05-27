У главы Удмуртии обнаружили коронавирус

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27.05.2020, 18:16, Новости дня

Коронавирус выявлен у главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщил оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

«У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию», – говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая», – сообщил Бречалов.

Напомним, за сутки в РФ выявлено 8 тыс. 338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 370 тыс. случаев заболевания.



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