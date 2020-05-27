В Fitch назвали условие «выживания» американского сланца

27.05.2020, 18:08, Новости дня

Кризис нефтяного рынка не сможет «убить» сланцевую отрасль в США, однако для возобновления ее устойчивого роста нужны цены на уровне 50 долларов за баррель или выше, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Наивно считать, то текущий кризис убьет сланцевую отрасль. Мы сейчас видим, что компании готовят себя к тому, что им, возможно, придется существовать при цене в 30 долларов за баррель, а при текущих ценах можно ожидать снижения сланцевой добычи на 2-3 млн баррелей нефти в день и затем стабилизации», – передает ТАСС его слова.

Маринченко выразил мнение, что как только «цены начнут восстанавливаться, на рынок начнет возвращаться сланцевая добыча», однако для его «выживания» необходима устойчивая цена в 50 долларов и выше.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что уровень активности в сланцевой отрасли начал снижаться еще до вспышки коронавируса – в 2019 году число активных буровых установок снизилось примерно на 20%.

Напомним, в начале апреля в США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти.

Позднее сообщалось, что из-за падения цен на энергоносители американским компаниям по добыче сланцевой нефти, скорее всего, потребуется нескольких лет на восстановление. Также стало известно, что американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила о банкротстве.