Сборы российских фехтовальщиков в Сочи перенесут на конец июля

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27.05.2020, 18:06, Новости дня

Сборы российских фехтовальщиков в Сочи, скорее всего, перенесут на конец июля. Об этом со ссылкой на главного тренера сборной Ильгара Мамедова передает ТАСС. Как сообщил Мамедов, такой срок проведения централизованных учебно-тренировочных сборов был выбран в связи с рекомендациями Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Более точные даты назовут позднее, они зависят от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Сейчас отправлять спортсменов в Сочи просто не имеет смысла, уточнил Мамедов. Допуска к морю у них не будет. Кроме того, среди тренеров есть люди старше 65 лет, передвижение которых в данное время ограничено из-за эпидемиологической ситуации.

Как передают "Вести Сочи", вопрос проведения централизованных сборов главный тренер сборной обсудил на онлайн-конференции с руководителем Минспорта Олегом Матыциным, который поддержал такое решение. Так что если до 10 июня никаких новых рекомендаций ФМБА не выдвинет, сборы планируются на конец июля, сообщил Мамедов.

Текст:

ГТРК "Вести Сочи"



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