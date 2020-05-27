В России начали продавать новые и очень быстрые Audi

27.05.2020, 18:06, Новости дня

Модельный ряд марки Audi в РФ дополнили “заряженными” версиями S6 и S7 Sportback. Прием заказов уже стартовал, а в представительстве марки назвали рублевые цены.

Спортивный седан Audi S6 оказался почти вдвое дороже базовой модели – за новинку просят от от 5 972 000 рублей. Минимальная стоимость лифтбека Audi S7 Sportback составила 7 041 000 рублей.

Оба “заряженных” Audi оснащаются 3,0-литровым двигателем V6 TFSI мощностью 450 л. с. (600 Нм), 8-ступенчатым автоматом, а также полным приводом quattro. Интересно, что силовая установка представляет из себя “микрогибрид” на основе энергосистемы 48 В – со стартер-генератором и литий-ионной батареей.

Динамика получилась достойной: от 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 4,5 секунды, а лифтбек – за 4,6. При этом максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

Список стандартного оснащения S6 и S7 Sportback оказался насыщенным. Помимо стайлинг-пакетов S line в него входят адаптивная подвеска, спортивные тормоза, LED-оптика, спортивные кресла с обивкой кожей и алькантарой, премиум-акустика Bang & Olufsen, приборка Virtual Cockpit, парковочный ассистент с камерами, электропривод багажника и многое другое.

А S7 Sportback вдобавок к этому по умолчанию оборудован ассистентами безопасности и рулевой колонкой с электрической регулировкой. Список опций по традиции бесконечен – от спортивного дифференциала и керамических тормозов до матричной оптики HD Matrix LED и ароматизации воздуха в салоне.

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