Мнение: О приближении суда над Владимиром Путиным

27.05.2020, 17:54, Разное

Признайтесь честно, такого суда ждали многие. Ну, пусть не совсем такого, но всё же – суда. Скорого и справедливого или хотя бы второго. И вот – можно сказать, началось. Это, конечно, ещё не процесс (судебный) пошёл, но уже кое-что.

И это уже само по себе интересно. Потому что беспрецедентно для России второго десятилетия XXI века.

Предположительно экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на… президента России Владимира Путина, вчинив тому иск о восстановлении в должности. Глава государства снял истца с поста главы Чувашской Республики в январе в связи с утратой доверия. И вот теперь, спустя полгода, Михаил Игнатьев обратился в Верховный суд и оспаривает указ президента о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии.

Считается, что увольнение в связи с утратой доверия подразумевает совершение коррупционного проступка чиновником. Однако Владимир #Путин ещё в январе сообщил, что у правоохранительных органов к Михаилу Игнатьеву претензий нет. С другой стороны, В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев уволил Юрия Лужкова с должности мэра Москвы с аналогичной формулировкой – в связи с утратой доверия. Тогда споров это не вызвало.

Версий нынешнего иска пока немного. Одна из них: политтехнологи решили вернуть экс-главу Чувашии в информполе. Жители республики посмотрят и подумают: лучше уж любой, чем этот, бывший. Тем более, что судя по последним сообщениям, Михаил Игнатьев подписал документы, лёжа в реанимации в тяжёлом с двусторонней пневмонией, причём находясь на ЭКМО. Кажется, при этом пациента погружают в медикаментозный сон или, как минимум, накачивают успокоительными.

Но может быть и так, что подобный иск – сигнал ослабления путинской вертикали власти. Дескать, в нынешнем своём состоянии, когда президент как бы управляет страной по телевизору, а его распоряжения мягко саботируются, ничего серьёзного Система истцу причинить не сможет. Даже если сам иск по зрелом размышлении отвергнут судьи. Просто – вдруг оказалось или хотя бы показалось, что такое можно.

Сейчас все правоведы сходятся на том, что реальных судебных перспектив у демарша Михаила Игнатьева или тех, кто за ним стоит, нет. Но с другой стороны, это чёткий сигнал, что региональная фронда – есть. И это в известном смысле откат назад, в 1990-е, когда региональные элиты чувствовали свою независимость от федерального центра. И реально её имели.

Вот и получается, что внутриполитическая ситуация в чём-то начала возвращаться на круги своя. И это явное следствие главной управленческой ошибки последних лет, когда на регионы #Кремль переложил всю полноту ответственности за борьбу с CoVID-19, не снабдив их даже минимальными финансовыми, организационными и т.п. ресурсами. Мол, крутись, как хочешь. Видимо, в ответ местные бароны выкатили пробный шар – вчинили иск главному лицу. Даже если претензии будут отвергнуты ещё на досудебной стадии, шум уже вышел немалый. И кое-кто моментально кое-что понял…

А вы как думаете, неужели позиции Владимира Путина, a.k.a. скрепы России, реально зашатались?