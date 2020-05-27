 

Меркель: Германия по-прежнему находится в начале пандемии

27.05.2020, 17:53, Новости дня

Германия все еще находится в находится в начале пандемии коронавируса, но власти взяли ситуацию под контроль, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с участием премьер-министров восточногерманских земель.

«Мы по-прежнему живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства», – приводит ее слова ТАСС.

«Федеральные власти, разумеется, очень внимательно следят за ситуацией… То, что федеральные власти и земли во время кризиса работали вместе, в значительной мере содействовало нынешнему успеху в борьбе с кризисом», – отметила Меркель.

По данным Институа вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется минздраву ФРГ), в Германии коронавирус по состоянию на 27 мая выявлен у 179 тыс. 364 человек (плюс 362 по сравнению с сутками ранее), умерли 8 тыс. 349 (плюс 47) пациентов, выздоровели 162 тыс. 800 (примерно на 800 больше, чем накануне).

Ранее в Германии объявили о первых успехах в тестах вакцины против COVID-19.



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