Памфилова поблагодарила членов избиркомов за участие в акции #МыВместе

27.05.2020, 17:48, Новости дня

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила членов избиркомов за участие во Всероссийской акции помощи #МыВместе.

«Несмотря на все, каждый из вас нашел время, силы, душевную теплоту, сердечность для того, чтобы проявить себя как человек, как житель с большой буквы. У кого-то доход побольше, у кого-то поменьше, независимо от этого, рядовые члены участковых комиссий, и мы все как руководители присоединились и помогли волонтерам (акции #МыВместе) и собрали средства на помощь», – сказала она, передает РАПСИ.

Памфилова уточнила, что собранные средства пойдут «врачам, оказывающим помощь в борьбе с коронавирусом, малообеспеченным и пожилым людям, всем нуждающимся, оказавшимся в непростой ситуации, а также приютам для животных».

«В целом ряде регионов наши (сотрудники) оказали большое внимание и сами были в роли волонтеров: закупали все необходимое, разносили продукты питания», – добавила глава ЦИК.

По данным ЦИК России, всего избирательными комиссиями за время проведения акции собрано порядка 8 млн рублей.

Ранее в рамках акции #МыВместе волонтеры «Молодежки ОНФ» начали оказывать адресную помощь коллективам медицинских клиник и больниц по всей России.