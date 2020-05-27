Кремль анонсировал совещание Путина с губернатором Смоленской области

27.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня также запланировано общение с еще одним главой региона, губернатором Смоленской области (Алексеем) Островским у президента», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он также напомнил о большом совещании по рынку труда, на котором выступят министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки Валерий Фальков.

«Будут также представители регионов выступать, большое совещание, там, собственно, все руководство правительства во главе с (Михаилом) Мишустиным, руководство администрации во главе с (Антоном) Вайно, все министры, (глава Центрального банка РФ Эльвира) Набиуллина, представители регионов будут принимать участие», – добавил Песков.