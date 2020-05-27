По факту вспышки коронавируса на складе сети «Красное & Белое» завели дело

27.05.2020, 17:48, Новости дня

Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников на складе сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге, сообщила региональная прокуратура.

«Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль», – говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры

Напомним, на складе сети «Красное & белое» коронавирус подтвержден у более 100 сотрудников. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии.