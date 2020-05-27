 

По факту вспышки коронавируса на складе сети «Красное & Белое» завели дело

27.05.2020, 17:48, Новости дня

Уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил возбуждено после вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников на складе сети «Красное & Белое» в Екатеринбурге, сообщила региональная прокуратура.

«Сегодня, 27 мая 2020 года, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль», – говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры

Напомним, на складе сети «Красное & белое» коронавирус подтвержден у более 100 сотрудников. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил лишить «Красное & Белое» лицензии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирусом заразились 30 человек

08.05 / Затушившую Вечный огонь женщину задержали в Петербурге

14.04 / Северная Корея, вероятно, запустила несколько крылатых ракет

14.04 / Протоиерей РПЦ призвал потерявших работу россиян “просить милостыньку”

11.05 / Турция пригрозила формированиям Хафтара ответным ударом за обстрелы Триполи

30.04 / Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке превысило 1 тыс.

24.04 / Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

18.05 / Максима Шугалея посадили в “бетонный стакан”

12.04 / Режим бедствия: американцы поддерживают жесткие ограничения

23.04 / В СПЧ отметили важность социальных поправок к Конституции в условиях распространения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска