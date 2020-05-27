 

Суд Киева признал противоправными слова главы Института нацпамяти о дивизии СС “Галичина” и обязал их не распространять

27.05.2020, 17:40, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийОкружной админсуд Киева 27 мая признал противоправным заявление бывшего главы Института нацпамяти Украины Владимира Вятровича, что символика дивизии СС “Галичина” (золотой лев с тремя коронами на голубом фоне) не является нацистской. Также он обязал Институт нацпамяти “воздержаться от действий по распространению выводов о символике дивизии “Галичина” в будущем”. В решении суда сказано, что Институт нацпамяти вообще “не должен был отвечать на обращения гражданина о принадлежности этой символики к нацистской”. 

Некоторые российские медиа подали эту новость как то, что суд признал символику “Галичины” нацистской, – это не так. Суд не стал признавать эмблему нацистской, а лишь оценил заявление Вятровича, сделанное им как руководителем государственной организации.

Иск против Вятровича, бывшего депутата Верховной Рады и бывшего главы Института нацпамяти, инициировал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, а подала киевлянка Наталья Мясникова.

Мясникова также требовала от Института запретить пропаганду символики дивизии “Галичина” и привлечь Вятровича к ответственности за его публичное заявление. Но в удовлетворении этого требования истцам было отказано. Суд однако взыскал с Института нацпамяти в пользу Мясниковой 960 гривен (около $35)

Вятрович, который придерживается праворадикальных взглядов и был одним из главных идеологов декоммунизации в Украине, был уволен с поста директора Института нацпамяти в 2019 году. 

Четырнадцатая дивизия СС “Галичина” – военное формирование, набранное из украинских добровольцев. Она входила в состав войск СС нацистской Германии и вела боевые действия против партизан во Франции, Польше, бывшей Югославии и на территории Западной Украины. Во Львовской и Тернопольской областях установлены мемориалы в честь добровольцев дивизии, но в регионах на востоке Украины “Галичину” считают причастной к карательным акциям и массовым убийствам. Эту же точку зрения поддерживают прокремлевские СМИ и историки. 



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