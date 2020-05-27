Двухнедельный карантин и еженедельные тесты для врачей: Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса до конца года

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27.05.2020, 17:40, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийГлава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать минимум до 1 января 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В правилах сказано, что тестирование населения нужно продолжать, в первую очередь проверяя людей с симптомами ОРВИ, которые прибыли в Россию, контактных с больными коронавирусной инфекцией, пациентов с внебольничной пневмонией и людей, находящихся в интернатах, пансионатах, лагерях, колониях и тюрьмах.

Двухнедельный карантин дома или в обсерваторе, согласно документу, предписан всем контактировавшим с пациентами с COVID-19 и тем, кто приехал в Россию из неблагополучных по заболеванию регионов. 

Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на заражение этой болезнью предписано в инфекционные больницы или переоборудованные в них клиники на специальном транспорте.

Медики, рискующие заразиться COVID-19, должны раз в неделю проходить ПЦР-тесты на наличие вызывающего болезнь вируса.

Также в документе предписано гигиеническое воспитание граждан: рассказывать им о правилах личной гигиены, мытье рук, о необходимости ношении масок, перчаток и соблюдении социальной дистанции от 1,5 до 2 метров. 

По данным на 27 мая, за последние сутки в России подтверждены 8338 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных случаев заражения достигло 370 680. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране по коронавирусу стабилизируется, однако нужно быть готовыми ко второй волне заболеваемости в октябре-ноябре. 

26 мая Путин объявил о проведении парада Победы 24 июня и приказал начать к нему подготовку. На репетициях парада в марте-апреле несколько сотен курсантов заразились коронавирусной инфекцией из-за несоблюдения мер безопасности и профилактики.

 



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