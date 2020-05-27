 

Германия отказалась выдать Украине беглого экс-депутата Рады

27.05.2020, 17:30, Новости дня

Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, задержанный в 2019 году в Германии по запросу Киева, не будет экстрадирован на Украину, сообщается в среду в заявлении представляющей его интересы германской адвокатской конторы.

«Суд города Ольденбург сегодняшним решением счел неправомерным дело о запрашиваемой со стороны Украины экстрадиции Александра Онищенко и постановил его немедленно освободить», – передает ТАСС сообщение пресс-релиза.

Отмечается, что аналогичная информация опубликована на сайте суда, без указания имен.

«В настоящее время не установлено, что преследование на Украине может иметь политические мотивы. Однако экстрадиция невозможна, потому что есть конкретные основания подозревать несоблюдение обязательных минимальных стандартов в области международного права», – говорится в сообщении.

Уточняется, что суд обращался к украинской стороне с просьбой подробно описать предполагаемые условия содержания фигуранта в заключении в Киеве, но получил лишь «слишком общую информацию».

Напомним, 29 ноября бывший депутат Рады был задержан в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Ранее в 2016 году Верховная рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко, подозреваемого в хищении госимущества в «газовом деле». Против него на Украине возбуждено дело по статье «Хищение госимущества в особо крупных размерах».

Напомним, Онищенко выступал с резкой критикой в адрес теперь уже бывшего президента Украины Петра Порошенко. В частности, тогдашний депутат Рады, бежав с Украины, рассказывал о «нездоровой тяге» Порошенко к деньгам и заявил, что при Порошенко Украиной управляли Соединенные Штаты.



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