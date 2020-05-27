Путин похвалил Собянина за эффективную борьбу с коронавирусом

27.05.2020, 17:16, Разное

Москва первой из всех регионов России приняла на себя удар эпидемии коронавируса. Она же, по мнению многих экспертов, стала образцом эффективной борьбы с болезнью.

Высоко оценил проведенную работу и президент России Владимир Путин. Он отметил, что столичные власти действовали ответственно и целенаправленно, взвешивая каждый шаг. “Что очень важно – вы действовали на опережение и не теряли времени”, – подчеркнул российский лидер.

В результате этой борьбы в Москве был создан некий запас прочности, благодаря которому стало возможным открыть базовые отрасли. Кроме того, грамотная работа команды Сергея Собянина позволила снизить напряжение из-за коронавируса в столице.

Напомним, в ходе разговора с Владимиром Путиным Сергей Собянин анонсировал смягчение карантина в Москве уже с 1 июня. Первоочередной задачей столичных властей он назвал необходимость дать москвичам возможность выходить из дома для прогулок.

Кроме того, в городе начнут открываться магазины с непродовольственными товарами и точки оказания бытовых услуг, не требующих длительного контакта с клиентами. Отдельно Сергей Собянин рассказал о готовности Москвы к репетициям и проведению парада Победы, который запланирован на 24 июня.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 19 Апр 2020 в 10:45 PDT