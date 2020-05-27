 

Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению парада Победы

27.05.2020, 17:16, Разное

Власти Москвы готовы к проведению репетиции и последующему за ней параду Победы. “Все организационные, технические мероприятия выверили с Министерством обороны”, – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, торжественное мероприятие пройдет 24 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что день проведения парада Победы может стать нерабочим. Уже известно, что Москву посетят президенты Казахстана, Молдавии, Абхазии.



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