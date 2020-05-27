Трамп пригрозил закрыть соцсети за попытки заглушить голоса консерваторов

27.05.2020, 17:16, Новости дня

Социальные сети полностью заглушили голоса консерваторов, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ, если они будут мешать республиканцам выражать свои взгляды.

«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, так как не можем позволить произойти подобному», – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, глава Соединенных Штатов вспомнил ситуацию в 2016 году, когда представители СМИ и соцсети стремились помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах.

«Мы увидели, что они пытались сделать и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить более изощренную версию этого», – отметил Трамп.

Также он добавил, что не может позволить, чтобы «крупномасштабные почтовые бюллетени внедрялись в нашей стране», так как это будет происходить «на обмане, подделке и краже бюллетеней».

Ранее администрация Трампа рассмотрела возможность формирования комиссии для выявления случаев необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в социальных сетях.