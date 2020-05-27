 

Трамп пригрозил закрыть соцсети за попытки заглушить голоса консерваторов

27.05.2020, 17:16, Новости дня

Социальные сети полностью заглушили голоса консерваторов, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ, если они будут мешать республиканцам выражать свои взгляды.

«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы полностью заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, так как не можем позволить произойти подобному», – написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, глава Соединенных Штатов вспомнил ситуацию в 2016 году, когда представители СМИ и соцсети стремились помочь Хиллари Клинтон победить на президентских выборах.

«Мы увидели, что они пытались сделать и потерпели неудачу в 2016 году. Мы не можем допустить более изощренную версию этого», – отметил Трамп.

Также он добавил, что не может позволить, чтобы «крупномасштабные почтовые бюллетени внедрялись в нашей стране», так как это будет происходить «на обмане, подделке и краже бюллетеней».

Ранее администрация Трампа рассмотрела возможность формирования комиссии для выявления случаев необоснованного блокирования материалов в поддержку традиционных ценностей в социальных сетях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Le Figaro – пандемия коронавируса проверяет на прочность союз Франции и Германии

11.05 / Коронавирусом во всем мире заразилось 4,1 млн человек

08.05 / Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян

27.05 / Белый дом: Китай совершает «большую ошибку» в Гонконге

19.04 / В Украине 74% умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания – Минздрав

11.04 / Украинским военным не хватает защитных средств от коронавируса – министр обороны

15.04 / Беспилотник ВВС Израиля атаковал машину «Хезболлы» на границе с Ливаном

01.04 / В Госдуме ищут «заразных» депутатов

22.04 / В Красноярском крае отменили плановую вакцинацию от клещей

15.04 / Женский чемпионат Белоруссии по футболу отложен из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска