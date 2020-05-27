Физиолог рассказала об особенностях выхода детей из режима самоизоляции

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27.05.2020, 17:16, Новости дня

Необходимо обратить самое пристальное внимание на поэтапное возвращение ребенка к физическим нагрузкам при выходе из режима самоизоляции. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД физиолог Марианна Безруких. Ранее власти Москвы решили смягчить режим самоизоляции, разрешив горожанам прогулки.

«Самое лучшее в воспитании детей – это пример родителей. Если родители выполняют все необходимые рекомендации, то и дети будут их выполнять. Если старшие в семье считают их необязательными, то и ребенок будет относиться также», – убеждена главный научный сотрудник Института возрастной физиологии РАО Марианна Безруких. Поэтому ответственность за правильный выход из самоизоляции – это ответственность его родителей, полагает собеседница.

По ее мнению, именно на физическую активность ребят, по ее мнению, стоит обратить пристальное внимание. А что касается поведения в социуме, дети за восемь недель не разучились общаться со сверстниками, считает Безруких.

«Двигательная активность была ограничена, организм выбился из привычного ритма жизни. Поэтому теперь ребенку требуется постепенное изменение – медленно, с дозированными нагрузками и дозированной длительностью. Это должны понимать и родители, и сами дети», – сказала Безруких. 

Напомним, глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева ранее заявила о том, что столица готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений по коронавирусу.

В среду мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня планирует разрешить прогулки в городе. Для этого предлагается составить графики прогулок для жителей каждого дома в столице.

Отметим, что в среду число выздоровевших за сутки в РФ пациентов с коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев.



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