 

Британия находится в тесном контакте с США в преддверии саммита G7

27.05.2020, 17:15, Новости дня

Лондон находится в тесном контакте с Вашингтоном в преддверии саммита G7 и рассматривает то, что предлагается, заявил в среду представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп полагает, что «не будет более яркого примера открытия», чем проведение саммита лидеров стран «Большой семерки» в Соединенных Штатах в конце июня.

«Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с США в преддверии саммита, и мы детально рассматриваем то, что они предлагают», – заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании журналистам.



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