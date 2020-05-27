Трамп обвинил «Твиттер» во вмешательстве в выборы

27.05.2020, 17:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры в отношении соцсети «Твиттер» после того, как во вторник несколько его твитов были помечены предупреждениями о необходимости проверить факты.

Беспрецедентные предупреждения в аккаунте Трампа касались твитов о голосовании по почте.

Президент обвинил «Твиттер» во вмешательстве в выборы и «полном подавлении» свободы слова. «Я как президент не допущу этого», – резюмировал он.

В тексте предупреждения говорится, что президент необоснованно утверждает, что голосование по почте приведет к фальсификациям на выборах.

В предупреждении со ссылками на материалы CNN и Washington Post также приводится информационная справка:

Хотя Трамп утверждает, что голосование по почте приведет к «фальсификациям на выборах»., фактчекеры заявляют, что нет свидетельств связи между голосованием по почте и фальсификациями на выборах.

Кроме того, президент Трамп утверждает, что в штате Калифорния бюллетени для голосования по почте отправят «всем проживающим в штате, вне зависимости от того, кто они и как они туда попали». Однако на самом деле бюллетени получат только зарегистрированные избиратели.

В своем твите Трамп говорит конкретно о Калифорниии, однако рассылаемые по почте бюллетени уже используются в ряде других штатов, в том числе в Орегоне, Юте и Небраске.

Пока неясно, какие правовые инструменты воздействия на «Твиттер» есть у президентаТрампа: соцсети не требуются правительственные лицензии, в отличие от радиостанций и телеканалов.

По словам официального представителя «Твиттера», компания приняла беспрецедентные меры, в соответствии с анонсированной в этом месяце новой политикой, поскольку твиты президента содержат «информацию о процессе голосования, которая потенциально может ввести в заблуждение». Предупреждения были составлены, чтобы «дать дополнительный контекст».

В ходе беседы с журналистами в Розовом саду Белого дома во вторник Трамп, отвечая на вопросы о своих утверждениях по поводу почтовых бюллетеней, заявил, что штат Калифорния, самый густонаселенный в стране, собирается отправить бюллетени «миллионам» человек, в том числе тем, кто «не имеет права голоса».

Решение Калифорнии разослать бюллетени всем зарегистрированным избирателям в преддверии ноябрьских выборов побудило Национальный комитет Республиканской партии подать иск в отношении губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Госсекретарь Калифорнии Алекс Падилья во вторник вечером написал в «Твиттере», что решение соцсети пометить твиты президента является «маленьким шагом в верном направлении». «Президент намеренно распространяет ложную информацию о голосовании по почте и откровенно пытается подавить голосование», – добавил Падилья.

«Твиттер» также призывают удалить твиты президента, посвященные старой конспирологической теории о смерти сотрудницы Конгресса в 2001 году. Хотя власти пришли к выводу, что ее смерть стала результатом несчастного случая, существует теория, что к инциденту был причастен бывший конгрессмен-республиканец Джо Скарборо, на что Трамп сослался в одном из твитов, при этом напрямую не обвинив Скарборо в убийстве. Политик был некогда дружен с Трампом, но впоследствии стал активно критиковать президента.

«Мы глубоко сожалеем о той боли, которую причиняют семье эти утверждения и внимание, которое они привлекают, – заявил во вторник официальный представитель «Твиттера». – Мы работаем над расширением существующих механизмов, чтобы более эффективно реагировать на подобные ситуации в будущем, и надеемся, что эти изменения произойдут уже скоро».

Вдовец женщины Тимоти Клаусутис обратился с письмом к главе «Твиттера» Джеку Дорси, заявив, что президент нарушил правила соцсети и осквернил память его покойной жены «ради политической выгоды».

Трамп, отвечая во вторник на вопросы об этих твитах, призвал правоохранительные органы возобновить расследование: «Я уверен, что в конечном итоге они (родственники покойной) хотят добраться до сути дела, и это очень серьезная ситуация. Как вы знаете, срока давности по таким делам нет. Так что это было бы очень хорошо».