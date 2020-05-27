 

Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян

27.05.2020, 17:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин на совещании о ситуации на рынке труда с президентом Владимиром Путиным предложил увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех россиян.

«Одна из важных мер – это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса», – передает слова Мишустина ТАСС.

Он заявил, что целесообразно распространить на индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность, такое же пособие по безработице, как то, что получают граждане, потерявшие работу из-за эпидемии.

Премьер также отметил, что на программу поддержки рынка труда уже выделен 81 млрд рублей.

«Мы мониторим и внимательно отслеживаем все изменения с использованием портала «Работа в России» и на базе пенсионного фонда. Действует целый комплекс мер, чтобы помочь работодателям сохранить рабочие места», – добавил Мишустин.

По его словам, ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на рынок труда в России, передает РИА «Новости».

«В этих условиях многим работодателям пришлось перестраивать свою работу. С одной стороны, чтобы защитить своих сотрудников от заболевания, с другой – чтобы обеспечить работу предприятий», – сказал премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет, и призвал отнестись к этой теме максимально внимательно. По его словам, в РФ 1,9 млн безработных.

В Госдуме ранее выступали за увеличение пособия для всех безработных россиян.

Газета ВЗГЛЯД писала, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.



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