Названа доля переболевших коронавирусом с иммунитетом к повторному заражению

27.05.2020, 17:08, Новости дня

Антитела нейтрализующего типа образуются в организме у 27%-30% переболевших коронавирусом, это позволяет им не заболеть повторно, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Только 27-30% населения после того, как они переболели, имеют так называемый нейтрализующий тип антител», – приводит слова ученого РИА «Новости».

Он отметил, что данные, позволяющие оценить наличие антител в популяции, дают основания полагать о возможности формирования популяционного иммунитета. Также они помогают прогнозировать распространение вируса.

Ранее ученые из Китая смогли получить моноклональные антитела, которые нейтрализуют коронавирус, уже пройдены успешные доклинические испытания на приматах.