 

Канадская провинция Альберта сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

27.05.2020, 17:08, Новости дня

Провинция Альберта в Канаде сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки из-за ситуации на рынке, поддерживая усилия ОПЕК+, информирует ОПЕК.

«Министр энергетики Альберты, Канада, Соня Савадж (Sonya Savage) поддержала апрельское соглашение о корректировке добычи ОПЕК+, направленное на борьбу с падением спроса из-за COVID-19, и добавила, что ее провинция сократила добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за рыночных факторов», – передает РИА «Новости» сообщение ОПЕК.

Мировые цены на нефть в среду утром снижались на фоне неопределенности в сроках восстановления спроса.

12 апреля состоялось заседание ОПЕК+, все 23 страны формата договорились о сокращении добычи нефти. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, при этом в ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию.



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