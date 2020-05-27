 

Скандалы: Российские миллиардеры раскупают Лондон

27.05.2020, 17:06, Разное

Менеджер отечественной энергокомпании приобрел самый дорогой дом в столице Великобритании с начала пандемии

По данным The Times, крупнейшую за все время пандемии сделку на рынке лондонской недвижимости заключил владелец одной из энергетических компаний России. Новый собственник пожелал остаться неизвестным, для этого все участники сделки подписали соглашение о неразглашении информации. По данным издания, покупатель приобрел дом для себя и своей семьи.

Прежние владельцы особняка ‒ канадские бизнесмены Морис и Николь Бенисти ‒ изначально выставили его на продажу за 16 млн фунтов стерлингов, однако на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, цена была снижена до 15,45 млн.

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Gunter & Co Interiors

Дом общей площадью 600 кв. м расположен по адресу Олд Квин-стрит, 26, недалеко от Букингемского дворца.

Gunter & Co Interiors

В доме пять спален, кабинет, библиотека, три гостиных, собственная терраса, винный погреб и другие помещения.

Gunter & Co Interiors

По словам управляющего директора Beauchamp Estates Джереми Ги, закрывшего сделку, покупка столь дорогого объекта недвижимости в разгар карантина демонстрирует доверие к рынку элитного жилья Лондона.

Gunter & Co Interiors

Дизайн интерьеров выполнен в современном стиле, его разработал декоратор Никола Фонтанелла из бюро Argent Design, среди клиентов которого многие звезды Голливуда.

Gunter & Co Interiors

В доме предусмотрено несколько лестниц и лифт.

Gunter & Co Interiors

С террасы, расположенной на крыше дома, открывается вид на парк Сент-Джеймс и исторический центр Лондона.

Gunter & Co Interiors

Несколько лет назад здание было полностью отреставрировано и модернизировано прежними владельцами.

Gunter & Co Interiors

Поскольку покупатель вышел на сделку во время карантина, брокеры устроили для него виртуальный тур по дому ‒ такая практика сегодня распространена во всех крупных агентствах недвижимости.

Gunter & Co Interiors

Каждую комнату украшают фотографии, картины современных художников или скульптуры.

Gunter & Co Interiors

Ванная комната хозяев в минималистском стиле обращена во внутренний сад.

Gunter & Co Interiors

Многие предметы интерьера были выполнены на заказ.

Gunter & Co Interiors

В отделке использованы дорогие материалы, например мрамор, бронза и ценные породы дерева.

Gunter & Co Interiors

Всего в доме шесть этажей, он окружен собственным садом и небольшой площадкой с ландшафтным дизайном.



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