Ингеборга Дапкунайте и другие звезды проведут серию онлайн-встреч “Москвич на кухне”

27.05.2020, 17:00, Разное

“МосквичMAG” и культурный проект #Москвастобой, созданный столичным Комитетом по туризму, с завтрашнего дня запускают серию видеоинтервью с известными персонами о Москве, их профессии и новых тенденциях в изменяющемся мире. Героями этих онлайн-встреч, получивших название “Москвич на кухне”, станут актриса Ингеборга Дапкунайте, ресторатор Борис Зарьков, художница Айдан Салахова, искусствовед Зельфира Трегулова и продюсер Александр Стриженов.

Айдан Салахова

Зельфира Трегулова

Александр Стриженов и Екатерина Стриженова

Кухня всегда была особенным местом для москвичей: на ней обменивались информацией, обсуждали новости, строили планы и, конечно, угощали любимыми блюдами. Но по мере открытия все новых и новых кафе и ресторанов горожане стали проводить меньше времени дома, а культура “кухонных посиделок” утратила свое значение. И вот сегодня, когда коронавирус закрыл нас всех по домам, эта культовая традиция возвращается – пусть и в новом, онлайн-формате. В рамках цикла “Москвич на кухне” пройдут пять тематических встреч, на которых участники будут выходить в эфир – как несложно догадаться – со своих кухонь. Вместе с ведущим Игорем Шулинским, издателем Москвич Mag, гости обсудят актуальные проблемы и главные вызовы современной действительности. Выпуски проекта будут публиковаться каждый четверг в течение месяца.