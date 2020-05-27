Яна Рудковская откровенно рассказала о “диагнозе” сына, угрозах и дружбе с Рамзаном Кадыровым

27.05.2020, 17:00, Разное

О травле сына

В начале мая на сайте Starhit вышла заметка о том, что сын Яны Рудковской и ее супруга, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, якобы страдает расстройством аутистического спектра. Изданию эту информацию подтвердил анонимный Telegram-канал. Новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в том числе из-за сомнительности источников, приведенных в статье. После появления публикации Рудковская пригрозила изданию судебным разбирательством. В Starhit впоследствии извинились и сняли материал с сайта. Как развивались события, рассказывает Яна.

Ситуация со Starhit – вершина циничности во времена карантина. Вершина клеветы и безобразия в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Это было воскресенье, 2 мая, я лежу на кровати и мне пишет редактор “Московского комсомольца”: “Мне очень неудобно, но как вы это прокомментируете?” И присылает мне заметку. Я начинаю читать, что какой-то неизвестный Telegram-канал написал о том, что у Саши психическое заболевание, стеклянный взгляд.

Саша Плющенко

Если бы кто-то из Starhit попался мне тогда под руку, я не знаю, что было бы с этим человеком. Я маленькая, но сильная, и меня бы ничего не остановило. Мне было бы все равно, кто находится передо мной в этот момент, за своего ребенка я бы порвала.

Почему такое хладнокровие, такое безразличие к маленькому мальчику, который ничего не сделал? Ладно это были бы сумасшедшие блогеры, но это издание моих друзей! Которые бывают у меня дома, у которых я была на мероприятиях. Моя первая реакция – это какая-то ошибка. Я пишу сразу Наташе Шкулевой (издатель российской версии журнала ELLE, жена Андрея Малахова, бывшего главного редактора Starhit, и дочь Виктора Шкулева, президента компании Hearst Shkulev Publishing, выпускающей Starhit. – Прим. ред.). Она пишет мне: “Привет!”. И я отсылаю ей эту публикацию и спрашиваю: “Что это?”. И ноль реакции.

У них тоже ребенок. Тоже Саша, тоже мальчик. А если бы про него так написали? А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный знакомый дефектолог? А если бы он вышел на улицу и ему бы сказали: “Ты болен, пойди от нас!” А если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: “Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?”. Какая была бы реакция? Возможно, вы хотели видеть мои слезы – пожалуйста, они искренние. Я просто стираю из своей жизни человека, который не отреагировал на меня.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей

Хочется, чтобы когда-нибудь ты (Наталья Шкулева. – Прим. ред.) испытала это чувство, какое испытала я. Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье.

Утром передо мной извинился Малахов, сказал, что он к этому не имеет отношения. К нему вопросов нет, все остальное за гранью моего понимания. Публикацию сняли только через 10 дней.

Я считаю, что это уголовное преступление – клевета, вторжение в личную жизнь. Если мы хотим мирно решить вопрос, то есть три пункта. Первый пункт – публичные извинения – выполнен. Следующие два пункта мы ждем.

Что касается главного редактора – сомнений нет, что Анастасия Ананьева не может существовать в этом холдинге. К сожалению, 8 лет назад она шантажировала меня, находясь на посту редактора LifeNews. Непонятным образом заполучила мою медицинскую карту и пыталась меня ею шантажировать – что я должна что-то прокомментировать, иначе она опубликует сведения о карте. Мы этот конфликт умяли, но горбатого могила исправит. Формально виноват главный редактор. Уверена, что была получена взятка. Я не исключаю, что это был заговор.

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)27 Май 2020 в 12:43 PDT

Об угрозах

В ноябре начались угрозы. Нам с Женей и Сашей писали в Instagram: мы вас убьем, порежем. Заведено уголовное дело, мы сейчас очень близки к поимке этих людей. Я хочу предупредить: я все равно найду. Сколько веревочка не вейся, конец все равно будет. И конец будет очень жесткий, и прощать я никого не буду.

О дружбе с Рамзаном Кадыровым

Одна из самых интересных дружб, про которую все спрашивают. Я его знаю 14 лет. Мы приезжали к нему, когда Грозный был весь в огне, выступали с Димой (Биланом. – Прим. ред.) под Новый год на площади.

Я помню Грозный, когда были боевики, и вижу, что сейчас произошло с этим прекрасным регионом, какой там порядок. Ни в одной стране мира, за исключением Монако и города Грозного, я не могу ходить одна ночью в ювелирных украшениях и не бояться, что с меня их снимут.

Рамзан Ахматович потрясающий лидер, удивительный человек, большой молодец, у которого есть свои понятия. Когда про него рассказывают страшные истории, хватаешься за голову и думаешь: “Боже мой, ну если про меня столько насочиняли, сколько же говорят про этого человека, который действительно навел порядок на Кавказе”.

Тимати, Яна Рудковская, Рамзан Кадыров, март 2017 года

Он меня очень поддержал, он один из тех, кто пытался, чтобы война между мной и Виктором Батуриным не состоялась. Он очень много разговаривал с Виктором Николаевичем, но, к сожалению, тот его не услышал.

У меня был момент, когда один западный серьезный бренд сказал, что не сможет продолжать со мной работать, если я буду продолжать дружить с Рамзаном Ахматовичем, ездить в Грозный, поддерживать мероприятия. Но я сказала, что друзей не продаю ни за какие бренды. И мы с этим брендом прекратили сотрудничество.

Я считаю, что эта дружба бесценна. Я понимаю, что этот человек сделал для Кавказа. Мы сейчас живем и у нас нет никаких проблем на Кавказе, и это все благодаря Рамзану Ахматовичу. Я горжусь дружбой с Кадыровым.

Татьяна Навка, Рамзан Кадыров и Яна Рудковская на показе дебютной коллекции Айшат Кадыровой, март 2017 года