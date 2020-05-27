Кабмин одобрил назначение Володина главой Киевской ОГА

27.05.2020, 16:58, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая одобрил назначение Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Володин присутствовал на заседании правительства.

“Приоритеты, которые вижу для себя, – это привлечение инвесторов, создание рабочих мест. Над этим мы активно работаем”, – сказал кандидат на должность.

Володин родился в 1979 году в Черкасской области. В 2001 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности “международные отношения”. После окончания вуза, как сказано в его официальной биографии, сотрудничал с частными предприятиями, а в 2004 году начал работать на государственной службе.

В 2004–2019 годах Володин занимал разные должности в Министерстве юстиции, Государственном агентстве по инвестициям и инновациям, на государственном предприятии “Государственная инвестиционная компания”, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В декабре 2019 года Володин был назначен заместителем председателя Киевской ОГА.

Предыдущий глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов был уволен президентом Владимиром Зеленским в марте 2020 года, поскольку его назначили министром развития общин и территорий. После перехода Чернышова на работу в правительство Володин стал временно исполняющим обязанности председателя ОГА.

Если Володина назначат, он станет третьим главой Киевской ОГА во время каденции президента Владимира Зеленского: до Чернышова в июле – октябре 2019 года ОГА возглавлял Михаил Бно-Айриян.

Согласно ст. 8 закона о местных государственных администрациях, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабинета Министров на срок полномочий главы государства.