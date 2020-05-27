Избран новый президент банка БРИКС

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27.05.2020, 16:53, Новости дня

Представитель Бразилии Маркус Троихо избран президентом Нового банка развития БРИКС, информирует пресс-служба финансового института решение, принятое в среду на специальном заседании совета управляющих НБР.

«27 мая 2020 года совет управляющих Нового банка развития единогласно избрал господина Маркуса Троихо президентом НБР с 7 июля 2020 года в полном соответствии со статьями соглашения Нового банка развития и его процедурами», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, РФ приняла решение перенести саммиты БРИКС и ШОС, которые планировались на июль нынешнего года из-за распространения коронавируса. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

Ранее сообщалось, что банк БРИКС может дать кредит РФ на борьбу с коронавирусом. Кроме того, на финансирование проектов по восстановлению экономик стран БРИКС после пандемии коронавируса будет выделено 15 млрд долларов.



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