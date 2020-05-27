 

Путин потребовал максимального внимания к проблемам безработицы

27.05.2020, 16:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы безработицы – это важнейший приоритет, к этому надо отнестись максимально внимательно.

«Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации: внимание к проблемам безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть – максимальным на всех уровнях власти», – передает его слова РИА «Новости».

Путин напомнил, что сохранение рабочих мест и доходов семей с самого начала борьбы с последствиями коронавируса были «важнейшими приоритетами» в работе российских властей. По его словам, это «справедливый подход, справедливый принцип» – на первом месте «всегда и везде должны быть люди», подчеркнул президент.

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в РФ растет, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек», – передает ТАСС его слова.

На прошлой неделе Путин анонсировал отдельное совещание по безработице 27 мая.

В Госдуме ранее выступали за увеличение пособия для всех безработных россиян. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.



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