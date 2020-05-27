 

В ЕК назвали необходимую для восстановления экономики после пандемии сумму

27.05.2020, 16:53, Новости дня

Для восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса Евросоюзу понадобится как минимум 1,5 трлн евро дополнительных инвестиций в 2021-2022 годах, говорится в документах Еврокомиссии.

«По оценкам потребностей, будет необходимо как минимум 1,5 трлн евро дополнительных государственных и частных инвестиций в 2021 и 2022 годах, чтобы Европа вышла на путь устойчивого восстановления», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории».



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