В ЕК назвали необходимую для восстановления экономики после пандемии сумму

27.05.2020, 16:53, Новости дня

Для восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса Евросоюзу понадобится как минимум 1,5 трлн евро дополнительных инвестиций в 2021-2022 годах, говорится в документах Еврокомиссии.

«По оценкам потребностей, будет необходимо как минимум 1,5 трлн евро дополнительных государственных и частных инвестиций в 2021 и 2022 годах, чтобы Европа вышла на путь устойчивого восстановления», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС из-за пандемии коронавируса «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории».