Ученые: Ночной перекус способен ухудшить память

27.05.2020, 16:53, Разное

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили влияние ночных перекусов на состояние памяти. Специалисты установили, что из-за неправильного питания происходит ухудшение мыслительных способностей.

Нейробиологи проводили эксперименты на лабораторных мышах, в ходе которых поделили грызунов на две группы. Первой из них сохранили привычный режим бодрствования ночью и сна в течение дня, а участникам второй группы днем дополнительно давали пищу. У мышей со сменой распорядка исследователи отметили сдвижение сна, однако в целом их отдых не отличался от представителей первой группы. Тогда исследователи приступили к изучению памяти подопытных, для чего поместили в коробки с грызунами два разных объекта. Через некоторое время один предмет заменили и мышей вновь запустили в боксы. Животные должны были «обнаружить» незнакомую вещь. Ученые наблюдали, как долго мыши принюхивались к предметам и выяснили, что у грызунов из второй группы ухудшилась память, поскольку они в течение большего количества времени опознавали уже знакомый объект, как будто забыли его запах. Также исследователи провели другой эксперимент, в ходе которого напугали мышей, после чего убрали их из нервной среды. После возвращения обратно в стрессовую ситуацию подопытные с измененным режимом испытывали меньший страх, чем другие, так как не могли вспомнить произошедшее ранее.

Ученые подчеркнули, что пока точно не установили отрицательное влияние ночных перекусов на память человека, но их работа вызывает определенные опасения.