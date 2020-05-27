«Единая Россия» анонсировала запуск Центра мониторинга эффективности антикризисных мер

27.05.2020, 16:48, Новости дня

Партия «Единая Россия» и Агентство стратегических инициатив запустят Центр изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства, принятых по поручению президента, сообщил координатор партпроекта «Локомотивы роста», депутат Госдумы Денис Кравченко.

Он отметил, что, несмотря на антикризисные меры кабмина, до предпринимателей не доходит ощутимая часть даже уже выделенной помощи, а региональная поддержка зачастую недостаточна, передает ТАСС.

«Мы создаем Центр анализа и мониторинга эффективности антикризисных мер, основной целью которого будет ликвидация препятствий для получения бизнесом необходимой помощи, а также продвижение инициатив, которые смогут стать основой для преодоления предпринимателями последствий экономического кризиса», – сообщил Кравченко. Также будет запущена горячая линия, на которую будут приниматься жалобы и пожелания предпринимателей.

Деятельность центра будет организована в три этапа, на первом единороссы проведут мониторинг ситуации и выяснят, у кого и почему не получается получить положенную государством поддержку. На втором этапе запланирована серия вебинаров об эффективном управлении в условиях кризиса, на которых выступят опытные предприниматели, уже столкнувшиеся ранее с кризисными ситуациями, а также «эффективные, с точки зрения антикризисного управления», губернаторы и мэры, пользующиеся доверием бизнеса, добавил Кравченко.

На третьем этапе центр подготовит предложения в общенациональный план восстановления экономики.

«Я бы хотел, чтобы мы объединили усилия и сделали свой вклад в общенациональный план, который разрабатывает правительство», – отметил координатор партпроекта, напомнив, что «Единая Россия» ранее внесла в правительство более 300 своих предложений.