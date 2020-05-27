Без Хероты: реке в Сочи вернули историческое название

27.05.2020, 16:45, Новости дня

Реке Херота в Адлерском районе Сочи возвращают историческое название — Хорота.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе городского собрания.

Отмечается, что этот шаг предпринят на основе многочисленных обращений общественных деятелей и краеведов, которые по старинным картам ХIХ века установили, что настоящее название реки – Хорота.

В частности, старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов сослался на то, что на картах генеральных штабов времен Кавказской войны 1817-1864 годов, четко читается название реки "Хорота". Такое же написание и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Великобритании за 1855 год.

По словам же сочинского историка и краеведа Владимир Костиников, название "Херота" впервые упоминается в документах в 1901 году, когда в районе Адлера осушали болота.

Краевед подчеркнул, что военные топографы записывали местные названия на слух и река, которую абхазы называли, как Хвирта, в старых документах именуется и как Хирота, и Хуарота, и Хорота.

"Поэтому исторически правильного названия нет. Есть традиция, к которой привыкли люди, которые больше 100 лет называли эту реку Херота", — отметил Костиников.

Херо́та (Хирота, Хорота, Хуарота) — горная река, расположенная в Адлерском районе Сочи и впадающая в Черное море.

Ранее сообщалось, что сочинская река попала в рейтинг самых веселых названий рек в РФ – вместе с подмосковной Звероножкой и Малявкой в Рязанской области. Также в десятку вошли самарская Мусорка, нижегородская Моча, речки Явонь в Новгородской, Сучок — в Тверской, Нюховка — в Тульской, Сал — в Ростовской области и сахалинская Тухлянка.