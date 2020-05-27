Военные парады 24 июня состоятся в десяти городах ЮВО

27.05.2020, 16:45, Новости дня

Военные парады 24 июня состоятся в десяти городах Южного военного округа. Это Севастополь, Симферополь, Керчь, Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Ставрополь, Владикавказ и Каспийск.

Подготовка к проведению торжественных мероприятий уже началась в подразделениях ЮВО, уточняет служба информации "Вести.Севастополь". Всего планируется задействовать в парадах 43 тысячи военнослужащих, а также более 800 единиц современной и исторической военной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом в пресс-службе округа рассказали агентству "Крыминформ". В воздушной части парада будут участвовать около 120 самолетов и вертолетов.

В соответствии с приказом командующего войсками Южного округа Александра Дворникова, все военнослужащие, участвующие в парадах, обязаны строго соблюдать на тренировках меры для недопущения распространения коронавируса.

Как известно, парад Победы 9 мая пришлось перенести из-за эпидемии COVID-19. Накануне президент Владимир Путин назвал новую дату проведения праздничного мероприятия — 24 июня.

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ГТРК "Севастополь"