Путин поддержал планы смоленского губернатора переизбраться на пост

27.05.2020, 16:45, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Смоленской области Алексея Островского переизбраться на пост. О своем намерении глава региона рассказал российскому лидеру во время рабочей встречи.

Владимир Путин отметил, что только приветствует решение Алексея Островского. При этом глава государства обратил внимание на то, что конечная оценка работы губернатора будет сделана гражданами и избирателями на предстоящих выборах. Президент пожелал нынешнему главе Смоленской области удачи и успеха, сообщает телеканал "Россия 24".

Российский лидер не стал скрывать, что в регионе имеются недочеты в сфере сельского хозяйства, строительства и промышленного производства. По словам Путина, в Смоленской области эффективно обрабатывается только 30 процентов пахотных земель, в связи с чем у субъекта региональный продукт чуть пониже, чем среднероссийский. Глава государства также отметил, что темпы роста обрабатывающего сектора промышленности региона пока оставляют желать лучшего.

Владимир Путин, невзирая на все нюансы, заявил, что Алексей Островский относится к своему делу ответственно.

Ранее президент поддержал намерение губернатора Брянской области Александра Богомаза баллотироваться на новый срок. При этом глава государства также отметил, что окончательное решение должны принять граждане.