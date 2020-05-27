 

Китай получил по «Силе Сибири» первый миллиард кубометров газа

27.05.2020, 16:31, Новости дня

С момента запуска газопровода «Сила Сибири» в Китай поставлен первый миллиард кубометров российского газа, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР и Федеральной таможенной службы России.

Первый миллиард был поставлен в один из дней второй недели марта – перед остановкой магистрали на профилактику, передает «Интерфакс».

Поставки газа после профилактики по газопроводу «Сила Сибири» возобновились 31 марта.

18 мая сообщалось, что Газпром начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2».



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