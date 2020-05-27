Путин обсудил Арктику с президентом Финляндии

27.05.2020, 16:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинисте. Главы государств обсудили арктическую тематику и вопросы по борьбе с коронавирусом.

«Обсуждены актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Особое внимание уделено положению дел в торгово-экономическом взаимодействии, реализации совместных инвестиционных проектов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Ниинисте обсудили международную и региональную повестку дня, включая вопросы по арктической тематике. Также предметом разговора глав государств полезное сотрудничество между профильными ведомствами двух стран по противодействию коронавирусной инфекции.

Ранее Путин уже обсуждал с Ниинисте борьбу с распространением COVID-19.

Напомним, Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности.