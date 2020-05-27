Путин пообещал поддержку главе Смоленской области на выборах

27.05.2020, 16:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.

«В целом, конечно, я вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вы работаете успешно, поэтому я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях я всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, избирателями на предстоящих выборах в сентябре», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он пожелал губернатору удачи в избирательной кампании.

Островский является губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012. До этого был депутатом Госдумы. На последних выборах в 2015 году он набрал 65,25% голосов.