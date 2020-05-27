 

Путин пообещал поддержку главе Смоленской области на выборах

27.05.2020, 16:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил, что поддержит его, если он будет участвовать в следующих выборах главы региона.

«В целом, конечно, я вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вы работаете успешно, поэтому я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях я всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, избирателями на предстоящих выборах в сентябре», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он пожелал губернатору удачи в избирательной кампании.

Островский является губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012. До этого был депутатом Госдумы. На последних выборах в 2015 году он набрал 65,25% голосов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Врачам скорой помощи Екатеринбурга нужно доказать, что они заболели на работе

29.04 / В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в РФ и США

09.04 / США ответили на обвинения со стороны Медведева по СНВ-3

13.05 / В Подмосковье задержали преступника, грабившего пенсионеров под видом газовщика

08.05 / VOAэкспресс 7 мая 2020 

29.03 / Смешко о командовании в Украине: Персональная ответственность продолжает распыляться между генералами и чиновниками

06.04 / RT ответил на обвинения ФБК в накрутке просмотров на YouTube

10.05 / Кошмарная цифра: шведский подход против коронавируса не сработал

27.05 / В армии началась подготовка военной техники к параду Победы

15.04 / Американские военные сомневаются в искусственном происхождении коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска