 

Мнение: Ручка Путина

27.05.2020, 16:25, Разное

Во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, Путин бросил ручку на стол.

Увидев эту новость на вершине ТОПа новостей Яндекса,  сильно удивился.

Удивился, потому что ТОП  Яндекса – это не отражение количества запросов пользователей, это индикатор количества ресурсов, которые написали об этой новости. Чем больше написавших – тем выше позиция новости в ТОПе.

Удивился, потому что не могу понять, что это такое? Это интернет и СМИ так изошренно троллят Путина? Или кремлевские политтехнологи разработали методичку, в которой прописали набор тезисов для оживления текстов о путинских веб-совещаниях?

Где, кроме того же «Путин бросил ручку», возможно, есть и такие:

– Путин сурово нахмурил брови

– Путин пристально-гневно посмотрел на монитор

– Путин задумчиво почесал затылок

– Путин яростно сжал руку в кулак

Возможно, есть и другие варианты…

Теряюсь в догадках, зачем все-таки надо было писать о швырянии ручки? Чтобы подчеркнуть, что Путин не бесчувственная функция? Что за полтора месяца самоизоляции у него не атрофировались чувства, что он по-прежнему переживает за простой народ?

Источник: Ирек Муртазин



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