Мнение: Ручка Путина
27.05.2020, 16:25, Разное
Во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, Путин бросил ручку на стол.
Увидев эту новость на вершине ТОПа новостей Яндекса, сильно удивился.
Удивился, потому что ТОП Яндекса – это не отражение количества запросов пользователей, это индикатор количества ресурсов, которые написали об этой новости. Чем больше написавших – тем выше позиция новости в ТОПе.
Удивился, потому что не могу понять, что это такое? Это интернет и СМИ так изошренно троллят Путина? Или кремлевские политтехнологи разработали методичку, в которой прописали набор тезисов для оживления текстов о путинских веб-совещаниях?
Где, кроме того же «Путин бросил ручку», возможно, есть и такие:
– Путин сурово нахмурил брови
– Путин пристально-гневно посмотрел на монитор
– Путин задумчиво почесал затылок
– Путин яростно сжал руку в кулак
Возможно, есть и другие варианты…
Теряюсь в догадках, зачем все-таки надо было писать о швырянии ручки? Чтобы подчеркнуть, что Путин не бесчувственная функция? Что за полтора месяца самоизоляции у него не атрофировались чувства, что он по-прежнему переживает за простой народ?
Источник: Ирек Муртазин
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