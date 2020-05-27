Мнение: Скрывают ли власти реальный размер инфляции

27.05.2020, 16:18, Разное

В комментариях вчера попросили прокомментировать видео Руслана Усачёва, в котором блогер насчитал 260% инфляции за 13 лет, с 2007 по 2020 год.

Краткая суть видео: Руслан пришёл в тот самый печально знаменитый магазин «Ленты» на Уральской улице, в котором тележки сами собой катаются по парковке и царапают стоящие там автомобили. Он купил там полную тележку товаров для студенческой вечеринки: примерно такую, какую он покупал там в 2007 году, на свои 18 лет. Чипсы, орешки, пиво, водка, прочая мусорная еда.

Получилось, что за 13 лет инфляция составила 260%. Это расходится с официальными данными в 160%, из чего Руслан осторожно заключил, что официальные данные не вполне верно отражают реальность. Вот видео:

https://www.youtube.com/watch?v=I-f-apMqyec

Вот расчёты Руслана:

https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0

Теперь моих комментарии.

1. Исследование проведено весьма неплохо. Оно гораздо лучше реплик вечных нытиков в духе «раньше я платил за корзину продуктов пять тысяч, а теперь десять тысяч, власти всё врут».

Замены, конечно, странные, — 10 маленьких упаковок орехов стоят дороже, чем 1 большая упаковка, — но это пустяки, на которые можно не обращать внимания.

2. «Лента» ставит цены не по инфляции, она имеет свою ценовую политику. Магазин на Уральской улице открылся в мае 2006 года, за ровно за год до первой части эксперимента блогера:

http://www.lentainvestor.com/ru/О-Ленте/lentas-geography/our-hypermarkets

Ничуть не удивлюсь, если сеть тогда специально держала цены искусственно низкими, чтобы создать у покупателей привычку ездить именно в «Ленту». Об этом косвенно говорит и крутой чек, который не выцвел за 13 лет.

3. В крупных магазинах существуют так называемые индикаторные товары: товары, цены на которые покупатели хорошо знают. Это могут быть, например, яйца или молоко. Стандартная тактика — занизить цены на индикаторные товары и завысить цены на разную ерунду типа мусорной еды, цены на которую покупатели не помнят. В исследовании, как мы видим, сплошь мусорная еда: цены на неё могут сильно скакать.

Также сейчас торговые сети используют акции, чтобы стричь дополнительные деньги с невнимательных покупателей. Какие-нибудь чипсы могут стоить 100 рублей по акции, и опытные люди будут покупать их именно по 100 рублей, однако две трети времени эти же чипсы будут стоять на полке за 160 рублей, принося дополнительный доход за счёт беспечных клиентов.

4. Хорошо, что блогер взял интервал в 13 лет. На таком долгом периоде колебания цен сглаживаются. Вместе с тем потребительская корзина типичного россиянина не состоит из чипсов «Принглс» и набора стопок «ПАС Балтик», при всём моём уважении к производителям этих товаров. В продуктовую корзину входят мясо, макароны, чай и тому подобные традиционные для России продукты. Официальная продуктовая инфляция считается именно исходя из закупок среднего россиянина, а средний россиянин подушечки «Старт» с молочной начинкой покупает не каждый день.

5. Отдельно в продуктовой корзине нужно выделять спиртное. Оно дорожает быстрее инфляции — это часть антиалкогольной кампании.

6. Наконец, чтобы закончить с корзиной, кроме продуктов мы тратим деньги и на другие товары. Например, на недвижимость — на аренду или покупку квартир. Ещё мы покупаем одежду, автомобили, медицинские услуги и прочая, и прочая. Я буду удивлён, если выяснится, что на покупки еды для вечеринок в «Ленте» уходит существенная часть зарплаты среднего россиянина.

Конкретно в разбираемом случае это не так важно, ибо у Росстата есть отдельные данные по продуктовой инфляции, но вообще нужно помнить, что продукты — не единственная статья наших расходов.

7. Перейдём к официальным данным по инфляции. Их можно найти или на сайте Росстата, или вот тут, на нашем «Справочнике патриота». Будем смотреть второй столбец, продовольственные товары:

https://ruxpert.ru/Статистика:Инфляция_в_России

Инфляции за 2020 год ещё нет, так что возьмём 13 лет с 2006 по 2019 год. Перемножим данные и получим 214%, то есть в среднем 9,2% годовой инфляции. Руслан, напомню, насчитал на своих покупках 262%, то есть в среднем 10,4% за год.

Расхождение — 1,2% в год. Его можно объяснить причинами, которые я привёл выше: ценовой политикой «Ленты» и неудачным выбором товаров. Собственно, в комментариях к видео Руслану и указывают, что некоторые товары из списка можно было купить в полтора раза дешевле.

8. Откуда у Руслана появились 156,6% официальной инфляции, я не знаю. Если просто сложить проценты, а не перемножать их, получится 121%, так что, наверное, ошибка где-то в другом месте.

9. Ещё один показатель для сравнения. Средняя зарплата в России составляла в 2006 году 10 тысяч рублей. В 2019 году — 47 тысяч рублей. Рост за 13 лет — в 4,8 раза, то есть в среднем на 12,8% в год.

https://ruxpert.ru/Зарплаты_и_доходы_в_России

10. Подведу итог. За последние 13 лет:

— инфляция обесценивала рубль на 9,2% в год по данным Росстата или на 10,4% в год по данным единичной закупки Руслана в «Ленте»;

— зарплаты росли на 12,8% в год.

PS. Более подробно я сравнивал зарплаты и цены вот тут:

https://olegmakarenko.ru/1497699.html

Как известно, быстрее всего в России дорожает бензин. Подсчёты показывают, что если в 2008 году средняя зарплата тянула на 736 литров бензина, то в 2018 — уже на 1061 литр.

Обновление. На сайте Росстата, оказывается, есть калькулятор инфляции. Вероятно, Руслан ориентировался именно на показания этого калькулятора. Тот калькулятор считает обычную инфляцию (непродуктовую), она несколько ниже продуктовой.