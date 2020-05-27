Собянин пообещал послабления карантинного режима в Москве с 1 июня

27.05.2020, 16:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что с 1 июня в Москве будут ослаблены карантинные ограничения. По его словам, можно будет:

открыть непродовольственные магазины,

открыть часть мастерских и предприятий бытовых услуг (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские),

в тестовом режиме “сделать график выхода на прогулки для граждан”.

По словам мэра, “ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве не только стабилизировалась, но и улучшилась”. Поэтому, по его словам, можно “сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки”.

“Максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки – чтобы не все выходили гулять враз. И вот так неделю-другую пожить – посмотреть, как ситуация будет развиваться”, – сказал Собянин.

По его словам, власти Москвы опасаются, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, “как на первомайской демонстрации”.

Интерфакс со ссылкой на источники после слов Собянина рассказал, что москвичам планируется разрешить гулять по графику три раза в неделю: два раза в рабочие дни и один раз в выходной, а ранним утром (с пяти до девяти утра) – без ограничений. График прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru.

В Москве в последний месяц действуют жесткие карантинные меры: цифровые пропуска для выхода из дома, обязательно ношение масок и перчаток. Жителям Москвы старше 65 лет с 23 марта запрещено выходить из дома, а остальным жителям города выходить можно только по пропускам, при этом без пропуска запрещено уходить от дома дальше чем на 100 метров.

Собянин 22 мая заявил, что в Москве пока рано снимать ограничения на передвижение и необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусом – даже несмотря на то, что в Московской области пропуска были отменены с 23 мая.

Но утром 27 мая глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила в Мосгордуме, что в Москве готовы к первому и второму этапу отмены карантинных ограничений. Заявление Собянина последовало через несколько часов после выступления Андреевой.

В России, по данным на 27 мая, коронавирусом заразились более 370 тысяч человек, более 170 тысяч из них приходится на Москву. За последние сутки в столице заразились более 2 тысяч человек, 73 из них умерли. Количество зараженных (по официальным данным) действительно идет на спад начиная с 7 мая, когда зараженных было более 6700 человек. Однако смертность больных коронавирусом в Москве пока на спад не идет.