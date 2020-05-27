 

Минкультуры назвало дату начала подготовки к открытию российских театров

27.05.2020, 16:16, Новости дня

Российские театры с 1 июня смогут начать постепенно возвращаться к работе, если ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не будут продлены, сообщили в Минкультуры.

«Федеральные театры провели масштабную работу, и им удалось сохранить свои уникальные коллективы. Если 1 июня ограничения продлять не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров», – передает «Интерфакс» сообщение Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что сначала на работу в театр выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса. Затем, после коллективного отпуска, состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций, но с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей.

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил выделить россиянам средства на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры, а также приобретение книг на время постпандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / СК возбудил дело по факту взрыва на крупнейшей в РФ плавбазе в Приморье

27.04 / На ОТР началась трансляция видеоуроков для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

26.04 / Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

16.04 / Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

01.05 / Ключевской вновь выбросил многокилометровый столб пепла

21.05 / “Получили приказ сверху”. “Слідство.Інфо” выяснило, что полиция намерена в ближайшее время закончить дело Шеремета

21.05 / Пушков назвал пропагандой обвинения США в адрес Китая в создании коронавируса

14.05 / В оперштабе ответили на вопрос о санкциях за отказ от тестирования на коронавирус

14.04 / Отменены вывозные рейсы «Аэрофлота» из Рима и Амстердама

21.04 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска