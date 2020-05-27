Минкультуры назвало дату начала подготовки к открытию российских театров

27.05.2020, 16:16, Новости дня

Российские театры с 1 июня смогут начать постепенно возвращаться к работе, если ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не будут продлены, сообщили в Минкультуры.

«Федеральные театры провели масштабную работу, и им удалось сохранить свои уникальные коллективы. Если 1 июня ограничения продлять не будут, то начнется процесс поэтапного возобновления работы театров», – передает «Интерфакс» сообщение Минкультуры.

В ведомстве уточнили, что сначала на работу в театр выйдет ограниченная часть коллектива для проведения короткого восстановительного репетиционного процесса. Затем, после коллективного отпуска, состоится общий сбор труппы в театрах и возобновление репетиций, но с учетом жесткого графика, исключающего пересечение артистов из разных спектаклей.

Ранее специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил выделить россиянам средства на посещение кинотеатров, театров и других учреждений культуры, а также приобретение книг на время постпандемии.