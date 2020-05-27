В перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошли 42 сферы

27.05.2020, 16:16, Новости дня

Перечень отраслей, пострадавших от эпидемии коронавируса, насчитывает 42 сферы бизнеса, в которых занято более 6 млн человек, сообщил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

«В перечень вошли 42 сферы, на сегодняшний день в них заняты более 6 млн человек, из них 3 млн 300 тыс. – в компаниях малого и среднего бизнеса», – сказал Решетников, говоря о компаниях, которые относятся к особо пострадавшим отраслям.

Он добавил, что перечень пострадавших отраслей, на которые распространяются меры государственной поддержки, был расширен, передает ТАСС.

«Мы дополнительно распространили меры поддержки на предприятия непродовольственной торговли, стоматологии, кинотеатры, музеи и ряд других направлений. Это позволило дополнительно расширить меры поддержки на компании, на которых занято 1 млн 400 тыс. работников», – отметил министр.

Ранее Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла уровня в 79% от докризисного. Также МЭР подготовило прогноз экономического развития России.