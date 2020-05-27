 

Зеленский захотел «вдохнуть новую жизнь» в ГУАМ

27.05.2020, 16:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил уделить больше внимания работе Организации за демократию и экономическое развитие с участием Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии (ГУАМ), сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию», – приводятся слова Зеленского на сайте офиса.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил Азербайджан за предоставленные Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусомв виде медматериалов и оборудования, которая была доставлена в Киев 21 мая.

Стороны договорились координировать усилия в вопросе преодоления пандемии и ее последствий.

Также они обсудили ход выполнения ряда масштабных проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Зеленский выразил убеждение, что после завершения карантина между Украиной и Азербайджаном восстановится традиционная высокая динамика двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) – это региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии.

Ранее в Киев прибыло более 23 тонн гуманитарного груза от Азербайджана, в который входили медицинские материалы и оборудование.

Напомним, отношения Грузии и Украины стали напряженными после того, как Зеленский вернул Михаила Саакашвили в политику. В Грузии такой шаг сочли аморальным и отозвали своего посла на Украине Теймураза Шарашенидзе «для консультаций», сообщив, что он вернется после «шагов Украины к нормализации двусторонних отношений».



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