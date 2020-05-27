 

Кремль: день парада Победы 24 июня могут объявить выходным

27.05.2020, 16:15, Разное

24 июня могут объявить выходным в связи с проведением в этот день парада Победы. Об этом пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — сказал он журналистам (цитата по РИА Новости).

Пресс-секретарь президента также оценил возможность снятия ограничений в Москве к 24 июня. «Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — заявил он. Песков рассказал, что эпидемиологическую обстановку в городе мэр столицы Сергей Собянин обсудит с президентом Владимиром Путиным сегодня.

Главный парад Победы на Красной площади 9 мая отменили из-за пандемии коронавируса. Более чем в 40 российских городах тогда прошли торжественные пролеты авиации. Провести парад 24 июня, в День Военно-морского флота, Путин распорядился накануне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  «Мама, я на параде!» Как объяснить родителям военных, почему они должны сидеть на карантине, а дети — маршировать в сомкнутом строю

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро поздравила с праздником Победы исполнением легендарного хита

05.05 / Мнение: Шагами меряю нору (с)

28.04 / Мнение: Матрица конфликтов

04.05 / “Не спали всю ночь”: Адвокат Добровинский о ситуации со слухами о болезни сына Плющенко и Рудковской

16.04 / Назван простой способ избежать осложнений легких при коронавирусе

01.05 / «Пусть будет боксёрский бой»: Вступившийся за Уткина Джигурда вызвал Соловьёва на дуэль

24.05 / Личное: Бузова и захват заложников

03.05 / «Бобы» Samsung Galaxy Buds X получили феноменальную автономность и систему активного шумоподавления

01.05 / Стоимость смартфона Pocophone F2 Pro для Европы может достигать 749 евро

14.04 / В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска