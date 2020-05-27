Ядерщики из Снежинска смоделировали эпидемию коронавируса

27.05.2020, 16:09, Разное

Ядерщики Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Е.И. Забабахина смоделировали эпидемию COVID-19. Ученым из г. Снежинска Челябинской области удалось научно обосновать важность соблюдения карантинных мер.

В моделировании развития эпидемии коронавируса были задействованы 10 ученых во главе с руководителем института Георгием Рыковановым, которые изучали мировой опыт и собирали статистические данные о темпах распространения COVID-19 и ограничениях, которые вводились в разных городах и государствах. Специалисты, опираясь на наиболее популярную в мире модель SEIRD, разработали модель, учитывающую разные каналы заражения, а также и фактор очаговости распространения инфекции.

Отметим, что модель развития эпидемии COVID-19 дала точный прогноз распространения вируса в Нью-Йорке. По информации Агентства новостей «Доступ», расчёты ядерщиков заинтересовали правительство РФ.