Ядерщики из Снежинска смоделировали эпидемию коронавируса

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27.05.2020, 16:09, Разное

Ядерщики Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Е.И. Забабахина смоделировали эпидемию COVID-19. Ученым из г. Снежинска Челябинской области удалось научно обосновать важность соблюдения карантинных мер.
В моделировании развития эпидемии коронавируса были задействованы 10 ученых во главе с руководителем института Георгием Рыковановым, которые изучали мировой опыт и собирали статистические данные о темпах распространения COVID-19 и ограничениях, которые вводились в разных городах и государствах. Специалисты, опираясь на наиболее популярную в мире модель SEIRD, разработали модель, учитывающую разные каналы заражения, а также и фактор очаговости распространения инфекции.

Отметим, что модель развития эпидемии COVID-19 дала точный прогноз распространения вируса в Нью-Йорке. По информации Агентства новостей «Доступ», расчёты ядерщиков заинтересовали правительство РФ.



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