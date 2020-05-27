 

Кремль не исключил, что день проведения парада Победы будет выходным

27.05.2020, 16:08, Новости дня

День проведения парады Победы, 24 июня, с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли 24 июня объявлено выходным днем.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса.

Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Степанов изменил мнение о возможности перехода Киева ко второму этапу выхода из карантина

15.05 / Названа доля бессимптомных пациентов с коронавирусом

06.04 / Количество поправок к законопроекту о банках превысило 13 тысяч

31.03 / В Украину прибыли ПЦР-тесты на коронавирус, закупленные Новинским

06.04 / Когда вернутся застрявшие за границей россияне? 

23.04 / Досрочная реставрация: бронзовый маршал вернулся на Манежную из мастерской

19.05 / Родители китайского студента оштрафованы на 250000 долл.

04.05 / “Пусть учится хорошим манерам”. Нурмагомедов не готов жать руку Макгрегору

05.04 / Стали известны самые востребованные профессии на время пандемии коронавируса

03.04 / Российский гуманитарный груз для США: между помощью и пропагандой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска