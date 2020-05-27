Эксперт назвал анахронизмом традиционную процедуру выборов для современного поколения

27.05.2020, 16:08, Новости дня

Процедура традиционных выборов для современного поколения является анахронизмом, голосование через интернет повысит явку, сообщил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на онлайн-конференции, посвященной ходу предварительного голосования «Единой России».

«Процедура, когда тебе надо прийти куда-то, на избирательный участок, какой-то бюллетень в нее опустить – для современного поколения это вообще анахронизм. И голосование через интернет – это та самая возможность преодлолеть кризис участия, привлечь новые группы на избирательные участки. Тем мне и интересен опыт «Единой России», которая впервые после Москвы организовала масштабное голосование с помощью сети. Дистанционное голосование – важная тема, которую нужно обсуждать», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Эксперт подчеркнул, что со временем разъяснять вопросы касательно необходимости электронного голосования не придется.

«Те, кому сейчас 30 лет – им ничего разъяснять не надо, потому что они априори считают, что то, что можно сделать с помощью своих устройств, намного надежнее, чем какая-то урна, какие-то люди. Я думаю, что по мере того, как эта возрастная группа будет становиться старше – то есть, повзрослеет на десять лет – вопрос разъяснения сам собой отпадет», – сообщил он.

При этом работать со всеми электоральными группами нужно уже здесь и сейчас. Каналами коммуникации в интернете пользуются люди всех поколений. Кроме того, изменяется структура проведения избирательных кампаний.

«База выборщиков, сформированная «Единой Россией» при подготовке к предварительному голосованию, может использоваться на всех этапах организации избирательного процесса – обратная связь есть и подтвержденные данные, что за условной электронной почтой – живой человек. И если учитывать, что у нас активная фаза избирательной кампании идет летом, получается, что имеется база для проведения мероприятий в июле – начале августа, когда большинство избирателей находятся в отпусках или на дачах, и традиционные методы агитации – например, поквартирный обход – не работают», – подчеркнул Константин Костин.

По мнению политолога, необходимо проработать вопрос внедрения электронного голосования на всех уровнях выборов.

Заместитель руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Сергей Алешкин в ходе онлайн-встречи подчеркнул, что в существующем законодательстве касательно дистанционного голосования «все основополагающие вещи изложены».

«Я думаю, что опыт «Единой России» – это эксперимент для применения на выборах по всей стране», – сказал Сергей Алешкин.

Он отметил, что не менее важным является популярное разъяснение избирателю того, что электронное голосование «ничуть не менее эффективно, чем выборы традиционного порядка».

Начальник управления инновационных технологий в избирательном процессе аппарата Центральной избирательной комиссии РФ Георгий Грицай отметил, что процедура должна стать привычной и понятной для избирателей. По его словам, использование процедуры электронного голосования во многом зависит от общественного консенсуса.

«К примеру, возьмем проблему однозначной идентификации избирателя. Существует сто вариантов ответа, как технически это сделать, но какой из них устроит экспертное сообщество – это вопрос. Наша позиция – должен быть найден консенсус между основными участниками политического процесса, а сама процедура процедура стать привычной и понятной для избирателей», – сказал Георгий Грицай.

Он отметил, что в следующем году эксперимент по проведению электронного голосования пройдет в Москве и ряде других регионов.