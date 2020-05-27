Мнение: Борец с режимом

27.05.2020, 16:06, Разное

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал исковое заявление в Верховный суд РФ. Ответчиком по делу выступает Президент России Владимир Путин. Предметом искового заявления является оспаривание Указа Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», следует из информации в картотеке дел Верховного суда РФ. Иск Игнатьева зарегистрирован 20 мая, его рассмотрение намечено на 30 июня.

Подобного прецедента, похоже, еще не было. Суть иска на самом деле вполне очевидна: никто Игнатьева восстанавливать на работе не будет. Да, в общем-то, и признать незаконным указ Путина тоже нет никаких правовых оснований: "утрата доверия" – абсолютно неверифицируемый признак. Это дело президента, кому он доверяет, и суд ему указать на это не может.

Но Игнатьеву требуется сам факт подачи иска, имидж борца с режимом. Безусловно, будучи не самым важным, но все-таки губернатором, он так или иначе, но был осведомлен о каких-то вещах, которые широкой публике неизвестны. А потому смелость отставника может быть связана с оценкой перспектив Путина, причем в достаточно обозримом будущем, и попыткой застолбить место в очереди борцов с режимом.

С перспективами у Путина, конечно, крайне неважно. Страна после карантина будет совершенно другой. И Путин выползет из своего убежища именно в другую страну. А он-то был президентом в предыдущей ее версии, в этой – еще очень большой вопрос, пригодится ли он.