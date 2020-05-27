Технологии: SpaceX Илона Маска впервые запускает астронавтов на орбиту. Прямая трансляция

27.05.2020, 15:54, Разное

27 мая в истории освоения космоса может открыться новая страница. SpaceX Илона Маска станет первой частной компанией, которой доверят доставить америкаснских астронавтов на Международную космическую станцию. Раньше астронавты могли попасть на МКС только на российских космических кораблях. Пуск лично посетит президент США Дональд Трамп.

Телеканал “Настоящее Время” ведет прямую трансляцию запуска с 22.00 по московскому времени:

Как будет осуществляться запуск

Запуск капсулы Crew Dragon с двумя астронавтами на борту – Дагом Херли и Бобом Бенкеном – состоится во Флориде в 16.33 по местному времени (в 23.33 по Москве). Ракета Falcon 9 выведет Crew Dragon на орбиту, где капсула состыкуется с МКС. Это займет порядка 19 часов: спустя 12 минут после пуска Crew Dragon выйдет на орбиту, затем капсула самостоятельно продолжит путь к МКС, а отделившаяся от корабля первая ступень ракеты Falcon 9 вернется на Землю.

Если пуск состоится без изменений, то 28 мая в 20.55 по Москве астронавты откроют люки на МКС и присоединятся к астронавту NASA Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру.

На орбите капусула пробудет два месяца. Затем на вернется на Землю, приводнившись в Атлантике.

У жителей европейских стран будет возможность увидеть полет корабля. Планируется, что он пролетит мимо Луны примерно через 20-30 минут после запуска и будет выглядеть как движущаяся точка света.

Что известно об астронавтах

Даг Хёрли и Боб Бенкен – самые опытные и возрастные в составе отряда астронавтов NASA. Для полета на Crew Dragon из выбрали два года назад.

Что известно о капсуле

Капсула Crew Dragon диаметром почти 4 м и высотой чуть более 8 м способна вместить до семи астронавтов.

На разработку Crew Dragon SpaceX получила от NASA $2,6 млрд.

Какая цель частной миссии SpaceX

Цель предстоящей миссии Crew Dragon — вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. С тех пор NASA было вынуждено платить России за отправку людей в космос на «Союзах».

Это будет первый за 9 лет американский полет на орбиту: с 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию NASA использовало российский корабль “Союз”. Каждый полет на российском носителе обходился США в десятки миллионов долларов. Так в начале мая стало известно, что агентство заплатит более $90 млн за дополнительное место на российском корабле во время осеннего запуска к МКС.

В октябре 2018 года во время старта российского корабля с Байконура ракета упала, экипаж чудом не пострадал – астронавт NASA Ник Хейг и космонавт “Роскосмоса” Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.