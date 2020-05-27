Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко рассказал о беременности Волочковой

27.05.2020, 15:53, Разное

Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась в центре скандальной истории. Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко рассказал об отношениях с балериной в 2014 году, а также о ее беременности.

По словам Владислава Фоменко, он познакомился с Волочковой на отборочном туре конкурса красоты, где они были членами жюри, и их отношения развивались стремительно. Бизнесмен заявил, что «они сразу утонули в любви, не вылезая из постели», и из-за балерины он ушел из семьи. Вместе возлюбленные жили в течение пяти месяцев и даже приглашали в гости друзей предпринимателя. Фоменко регулярно дарил избраннице дорогие подарки, охапки белых роз и покупал любимый ром артистки, который стоил недешево. Потом бизнесмен узнал о беременности Волочковой, чему очень обрадовался и строил планы на будущее. Он согласился оплатить ремонт в доме балерины. Однако вскоре после этого увидел любимую в сауне с водителем, после чего уехал, собрав свои вещи. Фоменко признается, что чувства к повелительнице шпагата у него прошли, однако до этого времени его волнует, что балерина сделала с ребенком. Бизнесмен надеется, что она его родила и спрятала.

Представитель Волочковой Наталия Ракицкая отметила, что Фоменко занимался постройкой дома балерины и попросил ее вместе сфотографироваться, и это все. Артистка полагает, что бизнесмен планирует заработать на ее имени, и не хочет это обсуждать, пишет Комсомольская правда.